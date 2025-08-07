IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 07:30:38

EQS-News: IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose
IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert

07.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • + 150.000 Kunden auf 6,47 Mio.
  • + 19,1 % Umsatz auf 895,0 Mio. €
  • + 23,3 % bereinigtes EBITDA auf 268,7 Mio. €
  • Prognose 2025 konkretisiert: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA

Karlsruhe / Berlin, 7. August 2025. Die IONOS Group SE blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.

Die Kundenbasis wuchs in den ersten 6 Monaten 2025 um rund 150.000 auf 6,47 Mio. Kunden (31.12.2024: 6,32 Mio. Kunden). Der Umsatz erhöhte sich um 19,1 % auf 895,0 Mio. € (H1 2024: 751,6 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 23,3 % auf 268,7 Mio. € (H1 2024: 218,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 30,0 % (H1 2024: 29,0 %).

Die Umsätze im Segment Digital Solutions & Cloud stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 7,0 % auf 656,0 Mio. € (H1 2024: 613,3 Mio. €) bzw. um 7,4 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA des Segments erhöhte sich deutlich um 20,7 % auf 236,9 Mio. € (H1 2024: 196,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg entsprechend stark auf 36,1 % (H1 2024: 32,0 %).

Im margenschwächeren Segment AdTech legten die Umsätze – ausgehend von einem schwachen Vorjahreszeitraum und gestützt durch über den Erwartungen liegende Auswirkungen einer positiv verlaufenden Produktumstellung – deutlich um 72,7 % auf 239,0 Mio. € zu (H1 2024: 138,4 Mio. €).

Prognose konkretisiert

Im Kerngeschäft (Segment Digital Solutions & Cloud) soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Geschäftsjahr 2025 unverändert um ca. 8 % wachsen (2024: 1.248,1 Mio. €), bei einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 35 % (2024: 32,9 %).

Im Segment AdTech erwartet die Gesellschaft für das zweite Halbjahr 2025 einen Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums und damit für das Geschäftsjahr 2025 weiter einen währungsbereinigten Umsatz von ca. 400 Mio. € (2024: 312,2 Mio. €). Auch mittelfristig wird sich die aktuelle Produktumstellung voraussichtlich positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken.

Aufgrund der insgesamt positiven Entwicklung sowie fortgesetzter Kostendisziplin wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein Wachstum des bereinigten EBITDA um ca. 17 % auf insgesamt rund 530 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 520 Mio. €; 2024: 452,2 Mio. €).

 

Presse:
Andreas Maurer
press@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957968
 

Investor Relations:
Stephan Gramkow
investor-relations@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957097

 


07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
E-Mail: info@ionos-group.com
ISIN: DE000A3E00M1
WKN: A3E00M
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse
EQS News ID: 2180318

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2180318  07.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten

Analysen zu IONOSmehr Analysen

01.08.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
14.07.25 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.25 IONOS Kaufen DZ BANK
29.05.25 IONOS Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IONOS 39,55 -0,38% IONOS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Erneut Gewinne an Asiens Börsen
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag freundlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen