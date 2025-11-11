EQS-News: Nordex Group erhält neuen Auftrag von SSE für zwei Projekte mit insgesamt 42 MW in Spanien

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält neuen Auftrag von SSE für zwei Projekte mit insgesamt 42 MW in Spanien



Hamburg, 11. November 2025. Die Nordex Group hat von ihrem langjährigen Kunden SSE einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sieben N163-Windturbinen für zwei Windparks in der Nähe von Portalrubio in der Region Aragón in Spanien erhalten. Die Windparks Minguez mit 19 MW und Portalrubio mit 23 MW werden zusammen über eine installierte Gesamtleistung von 42 MW verfügen. Nordex wird zudem über einen 20-jährigen Premium-Service maximale Energieerträge der Turbinen für SSE gewährleisten.

Die Projekte stellen einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft zwischen Nordex und SSE in Spanien dar, nachdem die Inbetriebnahme des Windparks Jubera mit 64 MW kurz bevorsteht. Der neue Auftrag umfasst sieben Delta4000-Turbinen: vier N163/5.X auf 116 Meter hohen Stahlrohrtürmen und drei N163/6.X auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen.

Die Türme, Rotorblätter und Maschinehäuser für die Windparks werden in Spanien gefertigt und unterstreichen damit das Engagement von Nordex für höchste europäische Lieferkettenstandards. Die Windparks Minguez und Portalrubio befinden sich weniger als drei Stunden von der Nordex-Fabrik in Barásoain entfernt. In Saragossa unterhält Nordex zudem einen Service-Stützpunkt, von dem aus Kunden in der gesamten Region betreut werden.

„Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SSE fortzusetzen und einen Beitrag zur führenden Rolle Aragons im Bereich der erneuerbaren Energien zu leisten“, sagt Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien bei der Nordex Group. „Unsere innovative Turbinentechnologie positioniert uns als verlässlichen Partner für die ambitionierten Windenergieziele der Region.“

Im Bereich Windenergie ist Aragón eine der dynamischsten autonomen Gemeinschaften Spaniens, mit zahlreichen geplanten Projekten in den kommenden Jahren.

