EQS-News: Redcare Pharmacy bestätigt Jahresprognose nach anhaltend positiver Umsatzentwicklung im dritten Quartal, sowohl bei Rx als auch bei Non-Rx.

Redcare Pharmacy bestätigt Jahresprognose nach anhaltend positiver Umsatzentwicklung im dritten Quartal, sowohl bei Rx als auch bei Non-Rx.

Konzernumsatz steigt im dritten Quartal um 25% auf EUR 719 Mio.

Umsatzplus seit Jahresbeginn von 27% bzw. EUR 450 Mio. auf EUR 2,15 Mrd.

Non-Rx-Umsatz wächst im Q3 um 17% auf EUR 448 Mio., seit Jahresbeginn um 18% auf EUR 1,4 Mrd.

Rx-Umsatz in Deutschland steigt im Q3 um 82% auf EUR 126 Mio., seit Jahresbeginn um 122% auf EUR 348 Mio.

Zahl aktiver Kund:innen erhöht sich um 0,2 Mio. auf 13,7 Mio.; Net Promoter Score (NPS) verbessert sich auf deutlich über 70.

Redcare Pharmacy bestätigt alle Elemente der Gesamtjahresprognose.

Sevenum, die Niederlande, 6. Oktober 2025. Redcare Pharmacy N.V. hat heute vorläufige und ungeprüfte Umsatzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 25,2% auf EUR 719 Mio. (Q3 2024: EUR 575 Mio.). Beide Berichtssegmente, DACH und International, erzielten im dritten Quartal ein vollständig organisches Umsatzwachstum von über 25% (25,2% bzw. 25,4%). Non-Rx-Umsätze stiegen um 16,7% auf EUR 448 Mio. (Q3 2024: EUR 383 Mio.,) Rx-Umsätze um 42,3% auf EUR 272 Mio. (Q3 2024: EUR 191 Mio.). In Deutschland belief sich der Rx-Umsatz auf EUR 126 Mio., ein Anstieg von 82,1% gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3 2024: EUR 69 Mio.). Zum Quartalsende zählte Redcare Pharmacy 13,7 Mio. aktive Kund:innen und verzeichnete eine deutliche Verbesserung des Net Promoter Scores (NPS) auf deutlich über 70 (nach 64 im ersten Halbjahr 2025).

Redcare Pharmacy CEO Olaf Heinrich kommentiert: „Wir haben im dritten Quartal eine starke Dynamik entwickelt, insbesondere im deutschen Rx-Geschäft, das gegenüber dem Vorquartal erneut zweistellig gewachsen ist, und bestätigen unsere Jahresprognose. Das Wachstum bleibt profitabel und cash-generativ, mit einem soliden EBITDA im dritten Quartal. Damit liegt unsere Ergebnismarge im Neunmonatszeitraum bereits innerhalb der prognostizierten Spanne von 2 bis 2,5% für das Gesamtjahr.”

Starke Dynamik bei Rx.

Zu Beginn des vierten Quartals setzt die Gruppe das beschleunigte Wachstum im Rx-Geschäft in Deutschland fort und bleibt - unterstützt durch die saisonal höhere Nachfrage - auf Kurs, um im laufenden Jahr einen Rx-Umsatz von mindestens EUR 500 Mio. zu erzielen. Infolgedessen bestätigt Redcare Pharmacy die Gesamtjahresprognose für Rx sowie für alle weiteren Punkte.

Umsatz nach Berichtssegmenten.

Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich, Schweiz) erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 25,2% auf EUR 587 Mio. (Q3 2024: EUR 469 Mio.). Der Non-Rx-Umsatz stieg um 13,4% auf EUR 315 Mio. (Q3 2024: EUR 278 Mio.), der Rx-Umsatz um 42,3% auf EUR 272 Mio. (Q3 2024: EUR 191 Mio.). Seit Jahresbeginn beläuft sich der gesamte Segmentumsatz auf EUR 1,74 Mrd., ein Plus von 26,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und Niederlande) setzte sich das hohe Wachstumstempo ebenfalls fort: Der Umsatz stieg um 25,4% auf EUR 132 Mio. (Q3 2024: EUR 105 Mio.). Seit Jahresbeginn belief sich der kumulierte Umsatz auf EUR 402 Mio., ein Zuwachs von 25,9% gegenüber dem Vorjahr.



Der Vorstand betont, dass die Finanzsteuerung während der aktuellen Übergangsphase vollumfänglich stabil bleibt und Kontinuität bis zur Ernennung eines neuen CFO gewährleistet ist.

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das dritte Quartal 2025 am 29. Oktober 2025 veröffentlichen.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.