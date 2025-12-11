SCHOTT Pharma Aktie
|15,40EUR
|-0,28EUR
|-1,79%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
21,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,34 €
|
Abst. Kursziel*:
40,16%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,61%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharmamehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele für Umsatz und Profitabilität (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets (EQS Group)
|
05:49
|'Herausforderndes Umfeld' - Schott Pharma legt Zahlen vor (dpa-AFX)
|
05:49
|'Herausforderndes Umfeld': Schott Pharma legt detaillierte Zahlen vor (dpa-AFX)
|
10.12.25
|'Herausforderndes Umfeld' - Schott Pharma legt Zahlen vor (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.12.25