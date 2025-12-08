SCHOTT Pharma Aktie

16,08EUR -0,86EUR -5,08%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

08.12.2025 07:10:59

SCHOTT Pharma Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
16,98 € 		Abst. Kursziel*:
-11,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,72%
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

