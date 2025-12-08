SCHOTT Pharma Aktie
|16,08EUR
|-0,86EUR
|-5,08%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
16,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,72%
|
Analyst Name::
Pallav Mittal
|
KGV*:
-
