SCHOTT Pharma Aktie

15,30EUR -0,38EUR -2,42%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

11.12.2025 10:42:47

SCHOTT Pharma Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe weitere Einzelheiten zum Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,24 € 		Abst. Kursziel*:
62,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,44%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

