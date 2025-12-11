NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe weitere Einzelheiten zum Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.