SCHOTT Pharma Aktie
|15,30EUR
|-0,38EUR
|-2,42%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe weitere Einzelheiten zum Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,24 €
|
Abst. Kursziel*:
62,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,44%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
