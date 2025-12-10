Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,240 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 249,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,994 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,990 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 989,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 957,1 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at