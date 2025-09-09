EQS-News: SFC Energy präsentiert die nächste Generation taktischer Brennstoffzellensysteme mit höheren Leistungsklassen für Defense-Anwendungen auf der DSEI in London

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

SFC Energy präsentiert die nächste Generation taktischer Brennstoffzellensysteme mit höheren Leistungsklassen für Defense-Anwendungen auf der DSEI in London



09.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy präsentiert die nächste Generation taktischer Brennstoffzellensysteme mit höheren Leistungsklassen für Defense-Anwendungen auf der DSEI in London

Vorstellung der Konzeptstudie EMILY 12000 als leistungsstärkere Ergänzung zur bewährten EMILY 3000

Vervierfachung der Leistung mit Clustering-Option für bis zu 5 kW

Weiterentwicklung erfüllt gestiegene Leistungsanforderungen von Einsatzkräften im Bereich Defense und öffentliche Sicherheit

Brunnthal/München, Deutschland, 9. September 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, präsentiert auf der Defence and Security Equipment International (DSEI) in London ihre Konzeptstudie der nächsten Generation taktischer Brennstoffzellensysteme der EMILY-Serie.

Mit der neuen EMILY 12000 erweitert SFC sein bewährtes Lösungsportfolio auf Basis der weltweit seit über 20 Jahren eingesetzten Direkt-Methanol-Brennstoffzellentechnologie (DMFC). Das System erreicht eine Nennleistung von bis zu 500 Watt bzw. 12.000 Wattstunden pro Tag und ist damit viermal so leistungsfähig wie die felderprobte EMILY 3000, die weiterhin für den mittleren Leistungsbereich benötigt wird. Darüber hinaus lassen sich mehrere Systeme im Clusterbetrieb zusammenschalten, um Leistungen von bis zu 5 kW bereitzustellen. Die EMILY 12000 kann sowohl auf Fahrzeugen und mobilen Plattformen, als auch abgesetzt bzw. stationär eingesetzt werden.

Die EMILY 12000 richtet sich insbesondere an die Anforderungen moderner Streitkräfte, die in mobilen und dislozierten Einsatzszenarien eine zuverlässige und flexible Energieversorgung benötigen. Sie gewährleistet Führungs- und Kommunikationsfähigkeit auch bei zeitlich befristeten Einsätzen außerhalb fester Infrastruktur und stellt damit die Einsatzbereitschaft in unterschiedlichen Szenarien sicher.

Die EMILY 12000 ermöglicht dort eine kontinuierliche Versorgung von Kommunikationssystemen, Drohnen, Sensorik und IT-Infrastruktur – effizient, autark und mit einem entscheidenden Vorteil gegenüber konventionellen Generatoren: nahezu geräuschloser, emissionsfreier und signaturloser Betrieb.

Die Produktion der EMILY 12000 soll an den bestehenden Standorten in Deutschland und Indien sowie zukünftig im Zuge des Fertigungsaufbaus in den USA erfolgen. Die voraussichtliche Markteinführung ist für 2026 geplant.

Florian Taschke, CTO der SFC Energy AG: „SFC blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellensystemen zurück. Mit den Stromversorgungslösungen der EMILY-Serie haben wir die Technologie für extreme Bedingungen so gehärtet, dass sie Standards für Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen gesetzt hat. Die neue EMILY 12000 basiert auf unserer kommerziell erfolgreichen zivilen EFOY Pro 12000 und einer gemeinsam mit einer Verteidigungsorganisation durchgeführten Studie, die wir für den militärischen Einsatz weiterentwickeln und an die hohen Standards der Streitkräfte anpassen.“

Christian Böhm, Senior Vice President der SFC Energy AG: „Einsatzkräfte auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere Stromversorgungslösungen unter extremen Umweltbedingungen. Zudem erfüllen wir die hohen Standards der NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Jetzt stellen wir die nächste Generation unserer EMILY-Brennstoffzellen mit höherer Leistung von bis zu 5 kW im Clustereinsatz vor. Damit wollen wir die Erfolgsgeschichte mit höherer Leistung gerade für dislozierte Applikationen fortschreiben.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com