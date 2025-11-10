EQS-News: Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.



10.11.2025 / 18:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veränderung im Vorstand:

Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.



Sevenum, die Niederlande, 10. November 2025. Der Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Damit tritt er die Nachfolge von Jasper Eenhorst an, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist, um neue berufliche Chancen zu ergreifen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, begrüßt die geplante Bestellung: „Mit Hendrik gewinnen wir einen international ausgewiesenen Finanzexperten mit umfassender Digitalkompetenz. Er bringt Erfahrung aus zwei der weltweit erfolgreichsten Online-Unternehmen mit und wird uns dabei unterstützen, auf unserer starken finanziellen Basis aufzubauen und die nächste Phase unseres profitablen Wachstumskurses einzuleiten. Wir freuen uns, ihn im Vorstand von Redcare Pharmacy willkommen zu heißen.”

Hendrik Krampe verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Seit 2014 war er bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finance Director das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei eBay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt, darunter als Finance Director für den Bereich Advertising von eBay.

Seine umfangreiche Expertise im Aufbau und in der Skalierung digitaler Geschäftsmodelle, insbesondere in den Bereichen Marketplace und Retail Media, ergänzt die Wachstumsstrategie von Redcare Pharmacy optimal. Damit wird das Kerngeschäft in den Bereichen Rx und OTC weiter gestärkt. Die geplante Bestellung von Hendrik Krampe folgt auf ein erfolgreiches drittes Quartal und fällt in eine Phase starken Wachstums. Ziel ist es, Skaleneffekte noch gezielter zu nutzen und die Profitabilität weiter zu steigern.

Hendrik Krampe kommentiert: „Ich freue mich sehr darauf, Redcare Pharmacy in einer so spannenden Phase der Entwicklung zu begleiten. Das Unternehmen hat in all seinen Märkten eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Ich bin beeindruckt von der klaren Vision und der umfassenden Expertise des Führungsteams sowie der Loyalität der Kundinnen und Kunden. Damit sind die wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg zweifellos gegeben.“

___

Investor Relations Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Presse Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.