Essilor International Aktie

Essilor International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGMG / ISIN: US2972842007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Portoflio erweitert 12.12.2025 09:06:41

EssilorLuxottica-Aktie moderat tiefer: Belgische Signifeye wird von EssilorLuxottica übernommen

EssilorLuxottica-Aktie moderat tiefer: Belgische Signifeye wird von EssilorLuxottica übernommen

Der Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica steht vor der Übernahme der belgischen Augenheilkunde-Plattform Signifeye und baut damit sein medizinisches Portfolio aus.

Signifeye betreibt 15 Zentren und Kliniken in der belgischen Region Flandern, wie EssilorLuxottica am Freitag mitteilte. Die Transaktion solle bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, so der französische Ray-Ban-Hersteller, der keine finanziellen Details nannte.

Erst kürzlich EssilorLuxottica Optegra übernommen, eine Augenheilkunde-Plattform, die Dienstleistungen in verschiedenen europäischen Ländern anbietet.

"Mit dem Beitritt von Signifeye zum Ökosystem von EssilorLuxottica stärken wir unsere Fähigkeit, eine wirklich umfassende Versorgung der Augen anzubieten", sagten Francesco Milleri und Paul du Saillant, CEO und stellvertretender CEO von EssilorLuxottica, in einer gemeinsamen Erklärung.

An der EURONEXT Paris verliert die Aktie von EssilorLuxottica am Freitag zeitweise 0,46 Prozent auf 283,60 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

EssilorLuxottica zieht an: Aktie profitiert von US-Zulassung

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 140,00 0,00% Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag freundlich, während der deutsche Leitindex moderate Zuschläge verzeichnet. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen