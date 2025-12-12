Essilor International Aktie
WKN DE: A0YGMG / ISIN: US2972842007
|Portoflio erweitert
|
12.12.2025 09:06:41
EssilorLuxottica-Aktie moderat tiefer: Belgische Signifeye wird von EssilorLuxottica übernommen
Signifeye betreibt 15 Zentren und Kliniken in der belgischen Region Flandern, wie EssilorLuxottica am Freitag mitteilte. Die Transaktion solle bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, so der französische Ray-Ban-Hersteller, der keine finanziellen Details nannte.
Erst kürzlich EssilorLuxottica Optegra übernommen, eine Augenheilkunde-Plattform, die Dienstleistungen in verschiedenen europäischen Ländern anbietet.
"Mit dem Beitritt von Signifeye zum Ökosystem von EssilorLuxottica stärken wir unsere Fähigkeit, eine wirklich umfassende Versorgung der Augen anzubieten", sagten Francesco Milleri und Paul du Saillant, CEO und stellvertretender CEO von EssilorLuxottica, in einer gemeinsamen Erklärung.
An der EURONEXT Paris verliert die Aktie von EssilorLuxottica am Freitag zeitweise 0,46 Prozent auf 283,60 Euro.
Von Joshua Kirby
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag freundlich, während der deutsche Leitindex moderate Zuschläge verzeichnet. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.