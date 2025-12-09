EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen EssilorLuxottica-Anteile an diesem Tag bei 229,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,435 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers auf 303,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,88 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,88 Prozent.

Der Börsenwert von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 139,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at