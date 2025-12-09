EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neues von Google und auch von Alibaba zu Smartbrillen zeige, wohin in der Brillenbranche die Reise gehe, schrieb Luca Solca am Dienstag . Es deute sich der Übergang von Marken und "Hardware" hin zu Software und technologischen Systemen an./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
