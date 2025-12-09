EssilorLuxottica Aktie

285,20EUR -16,60EUR -5,50%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 16:43:15

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
285,60 € 		Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
285,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,98%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxotticamehr Analysen

17:24 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
16:43 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
13:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:09 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 285,10 -5,53% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

18:28 Michelin Buy Deutsche Bank AG
18:28 Continental Buy Deutsche Bank AG
18:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
18:27 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
18:27 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
18:26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
17:24 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
17:18 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
16:49 Vienna Insurance buy UBS AG
16:43 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
16:42 Swiss Re Kaufen DZ BANK
13:51 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:51 Danone Market-Perform Bernstein Research
13:50 Unilever Outperform Bernstein Research
13:50 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:49 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:49 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13:43 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:19 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:10 Netflix Buy UBS AG
13:09 NVIDIA Buy UBS AG
13:02 BAT Underperform RBC Capital Markets
12:59 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:58 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
12:55 BMW Outperform Bernstein