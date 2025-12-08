NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzdynamik des Brillenkonzerns sei gut untermauert, schrieb Piral Dadhania in dem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag



