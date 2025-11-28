EssilorLuxottica Aktie
|309,40EUR
|-3,40EUR
|-1,09%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
308,60 €
Abst. Kursziel*:
-18,99%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
309,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-19,20%
Analyst Name::
Luca Solca
KGV*:
-