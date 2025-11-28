EssilorLuxottica Aktie

309,40EUR -3,40EUR -1,09%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.11.2025 09:48:58

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
308,60 € 		Abst. Kursziel*:
-18,99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
309,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,20%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten