Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
10.12.2025 14:56:00
EU-Gericht senkt Strafe gegen Intel erneut
Die ursprünglich über 1 Milliarde Euro hohe Strafe gegen Intel wegen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung wurde vom EU-Gericht erneut gesenkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
