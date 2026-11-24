BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Handelswettstreit mit China schränkt die EU ab Dezember die Einfuhr bestimmter Hybridautos ein. Die EU-Kommission hat Einfuhrquoten pro Ausfuhrland festgelegt, die ab dem 1. Dezember für maximal 200 Tage gelten. Hintergrund ist laut einer Mitteilung der Brüsseler Behörde, dass die Importe von Hybrid-Pkw in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind, insbesondere aus China.

Während China laut Daten der EU im Jahr 2023 rund 46.000 Hybridfahrzeuge in die Europäische Union exportierte, stiegen die Importe in den zwölf Monaten von Juli 2025 bis Juni 2026 auf fast 500.000 Hybridfahrzeuge.

Mit den neuen Kontingenten darf China nun von Dezember bis Mitte Juni gut 190.000 solcher Hybridfahrzeuge in die EU exportieren. Kontingente wurden etwa auch für Japan, die Türkei und Großbritannien festgelegt. Betroffen sind Vollhybrid-Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge, also Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor mit einem batteriebetriebenen Motor kombinieren. Die EU könnte in den kommenden Monaten auch endgültige Maßnahmen verhängen, erklärte die Kommission.

Die Importquoten folgen auf eine im Oktober getroffene Vereinbarung zwischen Brüssel und Peking, die chinesischen Exporte von Hybridfahrzeugen nach Europa einzudämmen. Europäische Automobilhersteller stehen aufgrund der massiven Exporte erschwinglicher chinesischer Autos, die auch auf dem chinesischen Binnenmarkt mit europäischen Modellen konkurrieren, unter starkem Druck./dqu/DP/zb