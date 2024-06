Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 freundlich

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,64 Prozent fester bei 5 067,78 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,323 Prozent auf 5 051,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 082,07 Punkte, das Tagestief hingegen 5 049,88 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,19 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wies der Euro STOXX 50 4 956,96 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 915,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 295,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,30 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,10 Prozent auf 178,56 EUR), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 36,34 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,57 Prozent auf 3,60 EUR), AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) (+ 1,51 Prozent auf 57,90 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,50 Prozent auf 763,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,64 Prozent auf 28,13 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 175,96 EUR), Infineon (-1,20 Prozent auf 36,78 EUR), Enel (-0,67 Prozent auf 6,78 EUR) und Vivendi (-0,54 Prozent auf 10,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Santander-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 15 563 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 365,741 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at