Infineon Aktie

36,22EUR 0,84EUR 2,36%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.11.2025 09:02:34

Infineon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,01 € 		Abst. Kursziel*:
22,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,53%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

09:02 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 36,03 1,84% Infineon AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:14 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:08 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
09:02 Infineon Buy UBS AG
08:40 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:18 E.ON Equal Weight Barclays Capital
07:54 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
07:21 easyJet Outperform Bernstein Research
07:09 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
06:37 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
06:32 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
27.11.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
27.11.25 Aroundtown Neutral UBS AG
27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen