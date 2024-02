Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 4 759,26 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,147 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 757,95 Zählern und damit 0,107 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 763,07 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 750,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 764,95 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 448,83 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 342,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 20.02.2023, einen Wert von 4 271,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,46 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 782,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,87 Prozent auf 14,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 410,70 EUR), adidas (+ 0,67 Prozent auf 180,92 EUR), Enel (+ 0,51 Prozent auf 5,89 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,27 Prozent auf 43,11 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 67,00 EUR), BMW (-0,88 Prozent auf 101,92 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 168,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 119,00 EUR) und Infineon (-0,78 Prozent auf 32,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 911 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 406,975 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at