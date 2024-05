Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 4 901,08 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,244 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 907,33 Zählern und damit 0,282 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 921,22 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 909,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 901,08 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 5 042,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 654,55 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 294,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 4,20 Prozent auf 28,50 EUR), Enel (+ 0,87 Prozent auf 6,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,49 Prozent auf 3,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,47 Prozent auf 21,59 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 413,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Stellantis (-5,19 Prozent auf 20,25 EUR), Eni (-1,54 Prozent auf 14,90 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 32,30 EUR), BMW (-0,98 Prozent auf 101,45 EUR) und BASF (-0,74 Prozent auf 48,79 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 733 207 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 385,347 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Stellantis-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at