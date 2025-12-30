EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.12.2022 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,777 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 97,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,88 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,47 Prozent verkleinert.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 106,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

