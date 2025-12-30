AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance 30.12.2025 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.12.2022 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,777 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 97,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,88 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,47 Prozent verkleinert.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 106,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen

11.12.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 54,46 -0,29% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen