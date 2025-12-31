Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 bewegte sich heute kaum.

Am Mittwoch beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 5 791,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,908 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5 792,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 796,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 792,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 777,48 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,682 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 668,17 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Stand von 4 895,98 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,76 Prozent nach oben. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 351,477 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at