EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 23,58 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 424,088 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 715,86 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 15.12.2025 auf 34,70 EUR belief. Mit einer Performance von +47,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 30,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at