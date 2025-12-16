Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
