WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

11.12.2025 14:17:55

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
34,79 € 		Abst. Kursziel*:
0,60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
34,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

