ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Profitable ASML NV-Investition?
|
14.11.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 85,21 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,357 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2025 103 450,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 881,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 934,50 Prozent.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 345,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)