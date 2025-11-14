EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 85,21 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,357 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2025 103 450,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 881,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 934,50 Prozent.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 345,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at