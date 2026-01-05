ASML NV Aktie
|1 058,00EUR
|12,40EUR
|1,19%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
976,00 €
|
Abst. Kursziel*:
33,20%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
1 058,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
