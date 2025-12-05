Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Lukratives Iberdrola SA-Investment? 05.12.2025 10:03:38

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 13,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,402 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 17,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,68 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 132,68 EUR, was einer positiven Performance von 32,68 Prozent entspricht.

Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 116,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

04.12.25 Iberdrola Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Iberdrola Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 17,96 -0,28% Iberdrola SA

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
