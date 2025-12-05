Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Lukratives Iberdrola SA-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 13,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,402 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 17,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,68 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 132,68 EUR, was einer positiven Performance von 32,68 Prozent entspricht.
Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 116,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
