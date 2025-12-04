LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.