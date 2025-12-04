Iberdrola Aktie

17,95EUR -0,08EUR -0,44%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

04.12.2025 18:36:30

Iberdrola SA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17,91 € 		Abst. Kursziel*:
-5,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,85%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

