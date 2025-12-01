EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAFRAN gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 68,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das SAFRAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 146,692 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42 584,71 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 28.11.2025 auf 290,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 325,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte SAFRAN einen Börsenwert von 121,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at