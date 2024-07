EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Saint-Gobain-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Saint-Gobain-Aktie an diesem Tag 35,17 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Saint-Gobain-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 284,374 Saint-Gobain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2024 gerechnet (78,36 EUR), wäre die Investition nun 22 283,52 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 122,84 Prozent.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 39,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at