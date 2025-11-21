Saint-Gobain Aktie

81,54EUR 2,08EUR 2,62%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

21.11.2025 17:35:12

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe unspektakuläre Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Schwächen bei den Neubauaktivitäten im Wohnungsbau senkte der Experte seine Ergebnisschätzungen leicht./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

