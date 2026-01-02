EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren eingefahren

ASML NV Aktie
ASML NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ASML NV-Anteile letztlich bei 397,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,154 ASML NV-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.12.2025 23 176,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 921,40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +131,77 Prozent.
ASML NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 357,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
