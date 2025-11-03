EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Santander-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santander-Aktie an diesem Tag 2,59 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, hätte er nun 386,100 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 8,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 407,72 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,77 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Santander betrug jüngst 131,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at