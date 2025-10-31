Santander Aktie
|8,79EUR
|0,03EUR
|0,29%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,40 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen für die Spanier für die Folgejahre an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,76 €
|
Abst. Kursziel*:
23,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,84%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
