Santander Aktie

8,76EUR -0,01EUR -0,08%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

31.10.2025 13:30:58

Santander Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass die Großbank ihr Ausschüttungsziel übertreffen könnte, schrieb Cecilia Romero Reyes am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Qualität der Vermögenswerte sei besser als gedacht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8,76 € 		Abst. Kursziel*:
15,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

