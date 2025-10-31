NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach den vorgelegten Quartalszahlen von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms verwies in der am Freitagabend vorliegenden Studie vor allem darauf, dass er nun erstmals Schätzungen für das Jahr 2028 eingearbeitet habe. Zudem habe er wegen des überschüssigen Kapitals der spanischen Großbank seine Prognose für die Ausschüttungsquote von 2026 an von 25 auf 30 Prozent angehoben, schrieb Toms./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.