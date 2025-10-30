Santander Aktie
|8,64EUR
|-0,30EUR
|-3,35%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
30.10.2025 12:27:00
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen leicht getoppt, bei unveränderten Trends, schrieb Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,05%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Santander Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
