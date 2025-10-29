Santander Aktie

8,92EUR 0,25EUR 2,87%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

29.10.2025 11:41:30

Santander Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, doch das Geschäftsumfeld verbessere sich, schrieb Inigo Vega am Mittwoch. Mit Blick auf die bestätigten Jahresziele sieht die Luft nach oben. Denn die Eigenkapitalrendite (ROTE) liege um Sondereffekte bereinigt bei 16,1 Prozent und sei damit auf einem guten Weg zu den für das Jahr angestrebten 16,5 Prozent, und im Schlussquartal sei eine positive Saisonalität zu erwarten./rob/gl/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

