Santander UK lässt 3Q-Bericht wegen Autokredit-Unsicherheit ausfallen

DOW JONES--Die britische Tochter der spanischen Bank Santander wartet auf mehr Klarheit über die Kosten für die Entschädigung britischer Autokreditnehmer. Santander UK hat deshalb beschlossen, auf eine Veröffentlichung seiner Drittquartalsergebnisse zu verzichten.

Die Bank geht davon aus, dass sie im Zuge der Berichterstattung zum vierten Quartal mehr Details liefern kann. Sie hat bereits 295 Millionen Pfund für Kosten aus der laufenden Untersuchung zurückgestellt.

Die britische Finanzaufsicht FCA verbot 2021 Ermessensprovisionen für Autokredite und untersucht seit Anfang 2024 frühere Vereinbarungen. Jüngst hat sie Eckpunkte eines Plans mitgeteilt, der 2026 eingeführt werden soll, um Kunden für die Zahlung bestimmter Provisionen zu entschädigen, die sie nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts als zu Unrecht von Autohändlern erhoben einstuft.

Lloyds Banking Group, Close Brothers, Bank of Ireland und Secure Trust Bank haben in den vergangenen Wochen ihre Rückstellungen erhöht, nachdem die Regulierungsbehörde den Entschädigungsplan vorgestellt hat. Die Behörde schätzt die Kosten für die Branche auf 11 Milliarden Pfund. Die Konsultationen dazu laufen.

Santander UK teilte weiter mit, sie gehe selbst in einem schweren Negativszenario nicht davon aus, dass eine mögliche Erhöhung der derzeitigen Rückstellungen signifikant negative Auswirkungen auf Kapital, Liquiditätsausstattung, den Betrieb, finanzielle Konditionen oder Aussichten haben werde.

Analysten der Citigroup schätzen auf Basis der Rückstellungen der Konkurrenten, dass Santander UK weitere 500 Millionen Pfund zurückstellen muss.

October 29, 2025 04:38 ET (08:38 GMT)