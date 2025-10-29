Santander Aktie
|8,64EUR
|-0,02EUR
|-0,28%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
29.10.2025 07:46:05
Santander Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,83%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
