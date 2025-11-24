Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 24.11.2025 10:04:16

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santander-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Santander-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,37 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 228,938 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 8,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 015,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,58 Prozent vermehrt.

Santander erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 130,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Analysen

17.11.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
31.10.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Santander Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 8,83 -0,53% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen