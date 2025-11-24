Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Frühe Investition
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Santander-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,37 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 228,938 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 8,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 015,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,58 Prozent vermehrt.
Santander erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 130,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
