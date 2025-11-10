Santander Aktie

Performance im Blick 10.11.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Santander-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Santander-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Santander-Aktie bei 2,22 EUR. Bei einem Santander-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 509,522 Santander-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santander-Papiers auf 8,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 904,76 EUR wert. Damit wäre die Investition um 299,05 Prozent gestiegen.

Santander wurde am Markt mit 131,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

