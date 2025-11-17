EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 21,071 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 9,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,77 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Santander zuletzt 138,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at