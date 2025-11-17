Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Langfristige Performance
|
17.11.2025 10:03:54
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 21,071 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 9,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,77 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Santander zuletzt 138,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com