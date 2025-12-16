EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EssilorLuxottica gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem EssilorLuxottica-Papier statt. Diesen Tag beendete das EssilorLuxottica-Papier bei 170,95 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,850 EssilorLuxottica-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 15.12.2025 1 652,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 282,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,25 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 130,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at