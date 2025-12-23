Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 23.12.2025 10:03:42

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sanofi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.12.2020 wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75,05 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (81,58 EUR), wäre das Investment nun 108,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,71 Prozent gesteigert.

Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,58 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten