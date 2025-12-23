Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.12.2020 wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75,05 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (81,58 EUR), wäre das Investment nun 108,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,71 Prozent gesteigert.
Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,58 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
