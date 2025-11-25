Sanofi Aktie
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sanofi-Anteile an diesem Tag 80,71 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 123,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 649,13 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 24.11.2025 auf 85,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,49 Prozent.
Der Börsenwert von Sanofi belief sich zuletzt auf 105,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
