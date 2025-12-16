Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Langfristige Performance
|
16.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
Das Sanofi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 114,129 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 80,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 198,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,01 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 101,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
