Sanofi Aktie

81,30EUR -1,70EUR -2,05%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

Sanofi Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen blieben Risiko-Erfolgs-Profil von Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) überzeugt, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz zu den zwei Neuigkeiten zum MS-Mittel. Die Frage sei nach der Verzögerung der US-Zulassung, ob sich die zuständige Behörde FDA mit der gezeigten Wirksamkeit und dem Sicherheitsprofil über alle MS-Studien hinweg zufriedengebe, oder ob der enttäuschende Studienmisserfolg gegen eine andere MS-Form (PPMS) die Zulassungschancen mindere. Insgesamt habe Tolebrutinib die Chance, auf Jahre hinaus der einzige speziell gegen nrSPMS zugelassene BTK-Inhibitor zu werden. Weston erinnerte an die bereits erfolgte Zulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juli./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,08 € 		Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten